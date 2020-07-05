 وطنا نيوز -بسبب نوم السائق وفاة 9 اشخاص في القرم
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بسبب نوم السائق وفاة 9 اشخاص في القرم
التاريخ : 31-07-2020 03:20:11 المشاهدات: 1148

وطنا اليوم-عمان: أفادت مديرية حالات الطوارئ في جمهورية القرم، بمصرع 9 أشخاص وإصابة 6 آخرين، في حادث اصطدام شاحنة مع حافلة لنقل الركاب، في شبه الحزيرة.

وذكرت المديرية، أن الحادث وقع في حوالي الساعة 5.51 من صباح اليوم بتوقيت موسكو، في منطقة بيلوغورسك بالقرب من قرية روساكوفكا.

وفي التفاصيل، اصطدمت حافلة نقل ركاب صغيرة من طراز "مرسيدس سبرينتر"، بشاحنة كاماز مع مقطورة كانت متوقفة على حافة الطريق.

وبحسب المعطيات الأولية، يعود سبب الحادث إلى أن سائق الحافلة الصغيرة استسلم للنوم أثناء القيادة.

ويعمل في مكان الحادث، أكثر من 30 عنصرا من رجال الإنقاذ و 16 قطعة من المعدات، وكذلك ستة فرق إسعاف.


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