وطنا اليوم-عمان:تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للكوميدي الماليزي نايجل نغ، الذي انتقد طريقة تحضير مذيعة شبكة "بي بي سي" للأغذية هيرشا باتيل، للأزر المقلي مع البيض، التي شملت تجفيف الأرز بواسطة مصفاة بعد غليانه.

وتعجب نغ من طريقة باتيل في تحضير الأرز المقلي قائلا: "ماذا تفعل؟ يا إلهي. أنت تقتيلني يا امرأة. - إنها تصفي الأرز بواسطة المصفاة! كيف يمكنكِ تصفية الأرز بواسطة المصفاة؟ هذه ليست المعكرونة!".

وبعد ذلك، تأوه نج قائلا: "أنت تدمرين الأرز"، وذلك عندما استخدمت باتيل مياه الصنبور لغسله من النشا.

وأثار مقطع الفيديو، عاصفة من الاستياء وعدم التصديق، بعد تفاعل رواد مواقع التواصل الواسع معه، وحصوله على أكثر من 7 ملايين مشاهدة على موقع "يوتيوب"، وحوالي 40 مليون مشاهدة على موقع "تويتر".



