الرئيسية | منوعات خطأ بتوقيت آذان المغرب في مصر يوم عرفة يثير جدلاَ

وطنا اليوم-عمان:أثار رفع آذان المغرب قبل موعده بأربع دقائق في مصر، يوم عرفة، جدلا واسعا.

وقال رئيس إذاعة القرآن الكريم في مصر، حسن مدني، إن ما حصل خطأ، وجار التحقيق لمعرفة الأسباب.

فيما قال رئيس الإذاعة، محمد نوار، إنه "قرر إحالة المتسببين في إذاعة أذان المغرب اليوم، قبل موعدة بأربع دقائق للتحقيق، وإنه بصدد استحداث آلية، لتفادي الوقوع في مثل هذه الأخطاء مرة أخرى".

وأضاف نوار، في تصريحات صحفية، أن "هذا الخطأ لن يؤثر بشكل أو بآخر على مكانة محطة القرآن الكريم، التي تتمتع بمكانة كبيرة في قلوب المصريين والعرب، وأنها تقدم رسالة هامة، ونادرا ما يحدث بها أي أخطاء من هذا النوع".

ومحطة القرآن الكريم من القاهرة هي إذاعة رسمية مختصة بإذاعة القرآن الكريم والبرامج الإسلامية بدأت بث إرسالها في 1964.

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