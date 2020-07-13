الرئيسية | منوعات جمرات معقمة ومغلفة بأكياس للحجاج

وطنا اليوم-عمان:قدّمت وزارة الحج والعمرة السعودية لحجاج بيت الله الحرام حصوات رمي الجمرات، بعد تعقيمها وتغليفها من قبل شركات متخصصة، ليبدأ الحجاج برمي جمرة العقبة في منى اليوم الجمعة.

وكان “المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها” في السعودية قد أوضح في وقت سابق أنه من ضمن البروتوكولات الصحية الخاصة بموسم حج هذا العام تزويد الحجاج بحصى يتم تعقيمها مسبقاً وتغليفها بأكياس مغلقة من قبل الجهة المنظمة.

واكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام مساء الخميس إلى مزدلفة التي نفروا إليها بعد وقوفهم في عرفات.

وأعلن وزير الحج السعودي الدكتور محمد صالح بن طاهر ، أن نفرة الحجاج من عرفات إلى مزدلفة تمت على أفواج متفرقة.

فيما أكد مدير الأمن العام السعودي اكتمال خطة تفويج الحجاج من عرفات .

ومكث الحجاج في عرفة حتى غروب الشمس، اقتداءً بسنة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها الحكومة السعودية، ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام ويسر .

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