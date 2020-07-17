قاتل خطيبته خنقا في رام الله بقبضة الشرطة الفلسطينية

وطنا اليوم-عمان:تسلمت الشرطة الفلسطينية، الشخص المشتبه به بقتل خطيبته الثلاثاء، في رام الله من الامن الوقائي صباح اليوم بعد القبض عليه متخفيا في بلدة حزما.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بانه ومنذ ساعات صباح امس باشرت الشرطة والاجهزة الامنية بعمليات بحث واسعة للقبض على خطيب الفتاة التي وجدت مقتولة داخل مركبة في بيتونيا غربي رام الله الى ان تم القاء القبض عليه فجر اليوم في منطقة حزما غرب القدس .

واكد ارزيقات بانه وبعد سماع اقوال المشتبه به افاد انه قام بخنقها وتركها داخل المركبة ولاذ بالفرار لمنطقة القدس من خلال منطقة الرام، وعاد بعدها للاختباء في منطقة حزما بعد قيامه بتبديل ملابسه والتخلص من القديمة ومحاولة التخفي بتغيير شكله الى ان القي القبض عليه.

واضاف ارزيقات بانه وبعد سماع اقوال المشتبه به تم توقيفه وجاري احالته للنيابة العامة لاستكمال اجراءات التحقيق وتقديمه للقضاء لنيل العقوبة الرادعة .