وطنا اليوم-عمان:ألقى قاض بالمسؤولية على أم وابنتها، بسبب عراك بالأيدي، وقع بين متسوقات أستراليات، تدافعن للحصول على ورق صحي للمراحيض "تواليت"، داخل أحد المتاجر.

وقال القاضي بيتر بوغدين، في أحد محاكم مدينة سيدني، إن المشاجرة كانت أشبه باشتباك لاعبي الرغبي، والأم وابنتها أشعلتا الشجار، وتصدرتا الاشتباك وهما مذنبتان.

وأدان قاضي بلدة "بانكستاون"، العاملة في القطاع الصحي، ميريام بباوي (23 عاماً) ووالدتها التي تعمل في مجال الرعاية الأسرية تيريزا بباوي (61 عاماً) بتهمة التشاجر مع امرأة أخرى في متجر وول ورث في بلدة تشولورا في 7 آذار/مارس الماضي.

وانتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل انتشار وباء كورونا، يُظهرُ 3 نساء يتعاركن بالأيدي ويعلو صراخهنّ في حمأة التدافع للحصول على حزمة من لفائف ورق التواليت التي كانت موضوعة على أحد الرفوف في المتجر، ما استدعى تدخل الموظفين لفض الاشتباك بين تيريزا بباوي وبين الزبونة تيريزا هينكسون.

وقال القاضي بوغدين إن "التلاسن بين هينكسون وبين مريام، جعل تيريزا تنضم إلى المعركة الكلامية التي ما لبثت أن تحولت إلى اشتباكٍ بالأيدي".

وأضاف القاضي أن "مريام وأمها تصرفتا بطريقة تسببت بوقوع الشجار"، معتبراً أن ما فعلته مريام هو محاولة "لتطبيق القانون بيدها".







