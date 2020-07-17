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شاهدوا : قاض أسترالي يدين أما وابنتها بشجار على "ورق تواليت"
وطنا اليوم-عمان:ألقى قاض بالمسؤولية على أم وابنتها، بسبب عراك بالأيدي، وقع بين متسوقات أستراليات، تدافعن للحصول على ورق صحي للمراحيض "تواليت"، داخل أحد المتاجر.
وانتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل انتشار وباء كورونا، يُظهرُ 3 نساء يتعاركن بالأيدي ويعلو صراخهنّ في حمأة التدافع للحصول على حزمة من لفائف ورق التواليت التي كانت موضوعة على أحد الرفوف في المتجر، ما استدعى تدخل الموظفين لفض الاشتباك بين تيريزا بباوي وبين الزبونة تيريزا هينكسون.
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