شاهدوا : طالب عربي ينقذ طفلين فرنسيين من الموت

وطنا اليوم-عمان:نجا شقيقان ييلغان من العمر ثلاث وعشرة أعوام من الموت حرقا داخل شقتهما في مدينة جرونوبل، بفضل تدخل طالب عربي وعدد من زملائه.

و وثق مقطع فيديو الطفلين وهما يقفزان من نافذة الشقة على ارتفاع حوالي 10 أمتار، وتلقفهما عدد من الناس كانوا ينتظرون بأسفل البناية.

ولم يتعرض الطفلين لأي إصابة من جراء السقوط على ارتفاع ثلاثة طوابق.

وقال الطالب وليد عثماني الذي يحمل جنسية عربية: "لم نكن نعرف ماذا نفعل، أردنا كسر الباب ولكن ذلك لم يكن ممكنا، قمت وزملائي بمناداة الطفلين للقفز صوبنا".

وأشاد العمدة، إريك بيول بالسكان على تكاتفهم لإتمام عملية الإنقاذ بنجاح.







