 وطنا نيوز -ضبط مصري أعد نصف طن من لحوم الحمير لبيعها في العيد
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ضبط مصري أعد نصف طن من لحوم الحمير لبيعها في العيد
التاريخ : 27-07-2020 09:41:12 المشاهدات: 1291

وطنا اليوم-عمان:قررت أجهزة الأمن المصرية، حبس جزار 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه وآخرين بذبح الحمير وبيع لحومها للجمهور على أنها لحوم ماشية، وذلك في إطار حملة متابعة الأسواق قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

ترجع الواقعة عقب تمكن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بسوهاج، الأحد، بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم من ضبط نصف طن لحوم حمير مذبوحة فى أحد المنازل بقرية الحواويش دائرة مركز أخميم، قبل عرضها للبيع للمواطنين. 

وجاءت الحملة فى إطار متابعة اللحوم والذبائح بالأسواق، واستعدادات الوحدة المحلية لمتابعة اسواق اللحوم قبل حلول عيد الأضحى المبارك.


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