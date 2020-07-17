شاهدوا : هندية تتحول لوحش أمام خاطفي طفلتها

وطنا اليوم-عمان: دافعت أم هندية عن فلذة كبدها بشراسة عندما حاول أشخاص اختطافها.

ولم تتخيل هذه الأم الهندية ما حدث وما قامت به هي خلال أقل من 10 ثوان، حين خطف رجلان طفلتها على دراجة نارية في وضح النهار بمنطقة شاكاربور شرقي العاصمة الهندية دلهي.

ويظهر شريط فيديو التقطته كاميرات المراقبة، رجلا يركب دراجة نارية، بينما يقوم زميله بخطف طفلة 4 سنوات من باب منزلها، وما أن وضعها على الدراجة النارية، حتى تندفع الأم كالوحش الكاسر، فتهجم على الرجلين وتسقط الدراجة والرجلين من قوة الهجوم، وتستعيد ابنتها من برثنهما، في حين كانت تصرخ بأعلى صوتها حتى تنبه الجيران.

ووثق الفيديو أحد الجيران يجري خلف الدراجة التي يقودها رجل، بينما يجري الآخر محاولا الهرب، وفي الجهة المقابلة من الشارع، وضع جار ثان دراجته النارية بعرض الطريق، وتمكن بمعاونة الجار الثاني إسقاط الدراجة النارية ولكن تمكن الخاطفان من الهرب تاركين دراجتهما.

وعندما حضر رجال الشرطة، تمكنوا من تحديد صاحب الدراجة النارية، باستخدام لوحة الأرقام، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

هذا، وألقت الشرطة القبض على أحد الجناة الذي تم تحديده على أنه "ديراج"، أحد سكان منطقة جاغاتبوري في دلهي، والذي دل على شريكه في الجريمة، كما كشف أن وراء محاولة الاختطاف الفاشلة، شخصا يدعى "أوبندرا".

وحسب الصحيفة البريطانية فإن مفاجأة غريبة كشفت خلال التحقيقات، حيث أن "أوبندرا" هو عم الفتاة، واعترف أنه خطط لخطف الطفلة من أجل ابتزاز شقيقه الأكبر والد الطفلة، لأنه كان يشعر بالغيرة منه، بعد نجاح أعماله المتنامية في صناعة الملابس.

وكشف "أوبندرا" أنه أعطى الرجلين مبلغ 100 ألف روبية لتنفيذ الجريمة، وتمت إحالة الرجال الثلاثة للمحاكمة.



