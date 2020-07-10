وفاة مقدم البرامج الأمريكي الشهير ريجيس فيلبين

وطنا اليوم-عمان:توفي المذيع الأمريكي المخضرم ريجيس فيلبن عن عمر يناهز 88 عامًا.

وجاء في بيان لعائلته: “من أجل دفئه وشعوره الأسطوري بروح الدعابة وقدرته الفريدة على تحويل كل يوم إلى شيء يستحق الحديث عنه. نشكر معجبيه ومعجبيه على دعمهم الرائع خلال مسيرته المهنية التي استمرت 60 عامًا اطلب الخصوصية ونحن نحزن على خسارته “.

مسيرته الاعلامية

بدأ مضيف البرنامج الحواري والممثل والمقدم فيلبن العمل في التلفزيون في منتصف الخمسينيات ، وأصبح مشهورًا بالبرنامج الحواري الوطني “Live! with Regis” ، أولاً مع Kathie Lee Gifford ، ثم Kelly Ripa.

كما قدم النسخة الأمريكية من من يريد أن يكون مليونيرا؟.

وتم تكريم Regis Philbin عدة مرات في حياته المهنية ، حيث حصل على ثلاث جوائز Daytime Emmy ، و Lifetime Achievement.

وتم إدخاله في قاعة مشاهير التلفزيون في عام 2006 وحصل على نجمة هوليوود ووك أوف فيم في عام 2003.