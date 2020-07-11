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توضيح شرطة مكة حول واقعة الجمل
وطنا اليوم-عمان: انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقاطع فيديو تظهر شخصا يرتدي زيا أمنيا وهو يمتطي جملا متجولا بها في أحد شوارع مكة المكرمة، في حادث أثار ضجة بين السعوديين وتدخلا من السلطات الرسمية
وذكرت إمارة مكة المكرمة على حسابها الرسمي في تويتر "إشارة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن شخص ممتطياً جملاً في أحد شوارع العاصمة المقدسة وهو يرتدي زياً عسكريا. فقد باشرت دوريات الأمن هذه الحالة، واتضح أنه يعاني من اعتلالات نفسية".
وأضافت "تم إخضاعه للفحص الطبي تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية".
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