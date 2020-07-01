الرئيسية | منوعات جريمة اغتصاب القط ألكس تتصدر حديث الرأي العام العربي

وطنا اليوم-عمان:تصدرت حادثة اختطاف قط منزلي واغتصابه بطريقة وحشية بمنطقة الهاشمي الشمالي في العاصمة عمان، عناوين الصحافة المحلية وحديث الأردنيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بإيقاع أشد العقوبات بحق الجاني.

الحادثة تظهر تعرض "القط ألكس" لجريمة أبقته في حالة يرثى لها.

وقالت السيدة صاحبة القط ألكس، في تصريح صحفي، إن قطها ألكس تعرض لاختطاف لعدة ساعات من باب منزلها، ليعود أدراجه أمام المنزل وهو في حالة صعبة.

وعليه، ذهبت السيدة الى أحد الأطباء البيطريين في العاصمة عمان، ليكشف بعدها تعرض "القط ألكس" لجريمة اغتصاب واعتداء عليه.

وأكدت صاحبة القط أنها ستقوم برفع دعوى قضائية على مرتكب الجريمة حال التوصل له عبر كاميرات المراقبة.

وما أن خرجت الحادثة الى صفحات التواصل الاجتماعي ، حتى انهالات عشرات آلاف التعليقات وردود الأفعال الغاضبة من الحادثة.

كما تصدرت الحادثة حديث الرأي العام وتصدرت عناوينها العديد من الصحف والمواقع الإخبارية العربية.

وطالب ناشطون بضرورة الكشف عن الجاني ووضعه في مصحة نفسية، كون جريمته المروعة لا يقدم عليها إنسان سوي.





















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