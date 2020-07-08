الرئيسية | منوعات بدء موسم تناول الكلاب وشرب حسائها في كوريا الجنوبية

وطنا اليوم-عمان:بدأ في كوريا الجنوبية هذا الأسبوع موسم تناول الكلاب وشرب حسائها، وسط مطالبات المؤسسات المعنية بحقوق الحيوان بالتوقف عن هذا التقليد السنوي، والذي يستمر بفصل الصيف خلال شهر اب المقبل.

ووفقا لجمعية "لا للحوم الكلاب" البريطانية المعنية بحقوق الحيوان، فإنه يتم الحصول على الحيوانات من مزارع الكلاب، أو بصيد الكلاب الضالة، أو حتى الكلاب المنزلية، التي يتم "تعذيبها بوحشية" وفقا للجمعية، وتستخدم لحومها في تحضير حساء "بوشينتانغ" الشهير في كوريا الجنوبية.

وقالت الرئيسة التنفيذية لجمعية "لا للحوم الكلاب" جوليا دي كادينت: "في السنوات السابقة، شهد نشطاؤنا أهوال الكوريين وهم يحتفلون بالكلاب في سوق موران سيئ السمعة".

وتابعت: "في عام 2012 أطلقنا عريضة من حكومة المملكة المتحدة لإغلاق هذا السوق السيئ، وفي عام 2017 أمر عمدة سيول بتفكيكه، وحذا حذوه عدد آخر" من الأسواق.

وأشادت دي كادينت بقرارات إغلاق بعض أسواق بيع الكلاب في كوريا الجنوبية، لكن "الكلاب لا تزال تباع، ولا تزال المزارع المروعة تعمل".

وتساءلت عن سبب عدم تنفيذ قوانين تحمي الحيوانات الأليفة مثل الكلاب والقطط من الأكل على الموائد البشرية، مشيرة إلى "حملة إلكترونية واسعة النطاق" للمطالبة بتنفعيلها.

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