شاهدوا : وزير الأوقاف يبكي على الهواء بسبب الجيش المصري

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي "اتخذ مواقف بطولية سيذكرها التاريخ بحروف من نور".

وبكى جمعة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى قائلا: "أعلن أننا مستعدون من الآن أن نكون مع القوات المسلحة في الصفوف الأولى لنؤكد أنهم أصحاب قضية عاجلة".

وذكر أن الوزارة أصدرت بيانا لتحية القوات المسلحة المصرية ورجال الشرطة وكل إعلامي يقف إلى جوار بلده، ومجلس النواب، قبل الاجتماع وإصدار القرار بالتفويض.

وأكد وزير الأوقاف أن جيش مصر سيتصدى لكل من يحاول الاعتداء على أمن مصر، متابعا: "الأمة العربية ضاعت ثم تقف مصر عبر تاريخ طويل حائط الصد، لإفساد المخططات بتقسيم المنطقة وتهديدها".

المصدر: وسائل إعلام مصرية



