البصرة العراقية تسجل 52 درجة مئوية في الظل

وطنا اليوم-عمان:قالت محطات الرصد الجوية العراقية إن مدينة البصرة سجلت أعلى درجة حرارة مسجلة في المنطقة ليوم الأحد 19/7/2020م، حيث بلغت 52 درجة مئوية في محيط منطقة المطار.

ماهي أعلى درجة حرارة مسجلة بالعراق عبر أرشيفيها المُناخي؟

وبالعودة للأرشيف المناخي لجهورية العراق يتبين لنا أن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها في العراق عبر الأرشيف المناخي بلغت 55.6 درجة مئوية في مدينة علي الغربي بمحافظة ميسان بتاريخ 7/6/2019م

ما هي أعلى درجة حرارة مسجلة في العالم عبر التاريخ؟

أعلى درجة حرارة تم تسجيلها في العالم كانت 58 درجة مئوية في منطقة العزيزية في ليبيا عام 1922،لكن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) استبعدت أن تكون القراءة صحيحة وتم إلغاء توثيقه كأعلى درجة حرارة مسجلة في العالم، وذلك بعد تحقيق تم إجراؤه في عام 2012، خلصت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن سجل قياس العزيزية قد يكون غير دقيق بنسبة تصل إلى 7 درجات مئوية بسبب مجموعة من العوامل بما في ذلك السطح الشبيه بالإسفلت الذي تم إجراء القياس عليه، والذي لا يعكس تمثيلاً عادلاً للتربة الصحراوية الأصلية. مما جعلها تلغي أهلية سجل أقصى درجة حرارة طقس تم قياسها في العالم والتي كانت مسجلة باسم العزيزية التي حصلت على لقب أحر منطقة في العالم!

أعلى درجة حرارة مسجلة حقيقية مسجلة في العالم

أعلى درجة حرارة في العالم مسجلة رسمياً هي الآن 56.7 درجة مئوية (134 درجة فهرنهايت)، والتي تم قياسها في 10 يوليو 1913، في جرينلاند رانش، وادي الموت، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية.