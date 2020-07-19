 وطنا نيوز -زفاف جماعي لـ15 عريسا يتحدى الأزمة الاقتصادية بلبنان
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زفاف جماعي لـ15 عريسا يتحدى الأزمة الاقتصادية بلبنان
التاريخ : 19-07-2020 09:02:49 المشاهدات: 1494

وطنا اليوم-عمان:زُف 15 شابا وشابة في حفل زفاف جماعي أقيم في طرابلس شمال لبنان السبت، تحديا للأوضاع الاقتصادية المتأزمة التي تعصف في البلاد.

وقالت الجهات المنظمة لحفل الزفاف، إن المناسبة أقيمت تأكيدا لـ"روح المبادرة والتضامن والاصرار على مواصلة الحياة وتأمين الحاجات، وتمكين الراغبين من الشبان والشابات من الفرح في هذه المناسبات السعيدة"، بحسب صحيفة النهار.

وتخيم على لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 - 1990)، ما فجر منذ 17 تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية غير مسبوقة تحمل مطالب اقتصادية وسياسية.


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