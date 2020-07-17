الرئيسية | منوعات طبل بلدي ورقص وزغاريد فرحاَ بانتهاء التوجيهي في مصر

وطنا اليوم-عمان:على نغمات الطبل البلدي وزغاريد، ومع اقتراب ماراثون الثانوية العامة في مصر من نهايته، أعرب الطلبة وأهاليهم عن فرحتهم بهذا الإنجاز.

فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأحد، تفاصيل ثامن أيام امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

وأوضحت الوزارة أن طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أدوا، الامتحان في مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية، والتفاضل والتكامل، وعلم النفس والاجتماع، بإجمالي 630 ألف و713 طالبا وطالبة، داخل 2216 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

وأضافت الوزارة أن طلاب شعبة العلوم أدوا الامتحان في مادة "الجيولوجيا والعلوم البيئية" بإجمالي 278 ألف و330 طالبا وطالبة، كما أدى طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة "التفاضل والتكامل" بإجمالي 103ألف و 315 طالبا وطالبة، بينما أدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة "علم النفس والاجتماع" بإجمالي 249ألف و68 طالبا وطالبة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، الثلاثاء المقبل، امتحان الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، وهو آخر أيام امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.

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