الرئيسية | منوعات الحكومة الجزائرية تسمح لمواطنيها بالتنقيب عن الذهب

وطنا اليوم-عمان:فتحت الحكومة الجزائرية، المجال أمام تعاونيات الشباب للتنقيب عن الذهب في جنوب البلاد.

وقال وزير المناجم، إن الحكومة ستعمل على تقديم كافة التسهيلات لتيسير عمليات التنقيب عن الذهب، وفق ما نشرت صحيفة "الشروق" الجزائرية.

وبحسب الصحيفة فإنه بمقدور الشباب الانضمام لتعاونيات التنقيب عن الذهب في جنوب البلاد.

وقال المسؤول الجزائري، إن الدولة ستشتري كميات الذهب في إطار قانوني من هذه التعاونيات، كما ستقوم بدعمهم بالتقنيات اللازمة للتنقيب عن المعدن الأصفر.

ويحظر القانون الجزائري التنقيب عن الذهب من جانب الأفراد دون الحصول على تراخيص من السلطات، حيث يعتبر ما في باطن الأرض ملكا للدولة.

وتمكنت وزارة الدفاع الجزائرية في السنوات الماضية من تنفيذ عمليات أسفرت عن إيقاف منقبين عن الذهب في محافظات تقع أقصى جنوبي البلاد، وحجز معدات تستعمل في هذا الغرض.

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