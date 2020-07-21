 وطنا نيوز -أخيراَ.. زواج رئيسة وزراء الدنمارك بعد عدة تأجيلات
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أخيراَ.. زواج رئيسة وزراء الدنمارك بعد عدة تأجيلات
التاريخ : 16-07-2020 03:18:54 المشاهدات: 893

وطنا اليوم-عمان:بعد تأجيله في ثلاث مناسبات، أتمت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، الأربعاء 15 يوليو/تموز 2020، زواجها من المخرج السينمائي والمصور الدنماركي بو تينبيرغ.
وكالة "سبوتنيك" الروسية قالت، الخميس 16 يوليو/تموز، إن فريدريكسن تزوجت في كنيسة صغيرة بجزيرة مون في بحر البلطيق؛ حيث يملك الزوجان مكاناً صغيراً لقضاء عطلة، بحسب ما ذكر موقع "ShutterstockNow".
كما أضافت أن حفل الزفاف كان صغيراً، إذ حضر رئيس الوزراء السابق بول نيروب راسموسين، وعدد من أعضاء حكومة فريدريكسن.

تأجيل أكثر من مرة: كان من المقرر إتمام زواج السياسية التي تبلغ من العمر 42 عاماً، الصيف الماضي، لكن الانتخابات البرلمانية الدنماركية حالت دون ذلك، كما تأثرت خطط الزفاف هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا.
فقد أجّلت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسون حفل زفافها للمرة الثالثة حتى يتسنى لها حضور قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد حول مقترحات لإنشاء صندوق إنعاش خاص بـ"كوفيد-19″ يومي السابع عشر والثامن عشر من يوليو/تموز.
صحيفة The Guardian البريطانية قالت إن فريدريكسون كانت تستعد للزواج من شريكها بو تينغبيرغ في الثامن عشر من الشهر المقبل.

"حماية مصالح الدنمارك": فيما كشفت رئيسة الوزراء على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنها أجلت زفافها لأن عليها أن "تحمي مصالح الدنمارك".
وكتبت فريدريكسون على فيسبوك: "أتطلع إلى الزواج من هذا الرجل الرائع. لكن من الواضح أن الأمر لن يكون سهلاً، والآن يُعقد اجتماع المجلس في بروكسل يوم سبت في شهر يوليو/تموز، وهو الموعد الذي خططنا للزفاف فيه".
كما وجّهت الشكر لزوجها بأنه صبور جداً ولم يعارض أولويات عملها قائلة: "صبور جداً لحُسن الحظ"، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد آخر للزفاف.


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