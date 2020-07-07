خديجة بن قنة تعود لشاشة الجزيرة

وطنا اليوم-عمان:عادت مذيعة قناة "الجزيرة" القطرية المتألقة "خديجة بن قنة" للظهور بشكل دائم على الشاشة بعد فترة غياب مؤقتة بسبب استكمال برنامج علاجها.

وتم إدراج "خديجة" ضمن لائحة المذيعين والمذيعات للفترة المقبلة.

الإعلامية الجزائرية قالت، في تصريح خاص لـ"القدس العربي"، إنها ستعود لجمهورها "الذي اشتاقت له لتقديم النشرات الإخبارية الرئيسية، ومتابعة المستجدات الإقليمية والدولية".

وزادت أنها ستقدم أيضا البرنامج الحواري الهام "ما وراء الخبر"، الذي يناقش عددا من القضايا الهامة بالمنطقة.

واعتبرت أن العودة إلى الشاشة، التي عملت فيها لسنوات طويلة، أمر جميل، وله رمزية خاصة بالنسبة لها.

كانت "بن قنة"، طيلة فترة غيابها عن الشاشة، تقدم برنامج بودكاست "بعد أمس"، الذي يعد أحد أهم الفقرات السياسية والمعرفية في هذه الخدمة الرقمية الحديثة، التي أطلقها القطاع الرقمي في شبكة الجزيرة.

واستمرت في تقديم البرنامج من البيت بعد اشتداد موجة "كورونا".