نجل نتنياهو يسخر من تسمية شارع بحيفا باسم أم كلثوم

وطنا اليوم-عمان:تهكم يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على قرار تسمية أحد شوارع حيفا باسم المطربة المصرية الشهيرة، أم كلثوم.

نشر يائير نتنياهو تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، تهكم فيها على القرار، قائلا "عار وجنون".

وأشار حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، إلى أن بلدية حيفا رأت أن أم كلثوم تعد من أعظم مطربات العالم العربي، ومن المهم تسمية شارع باسمها في مدينة تشكل نموذجا للتعايش بين عرب ويهود.

وكان رئيس بلدية أورشليم القدس قد سمى شارعا على اسم الفنانة الراحلة،‎ التي شغف بها الكثيرون في إسرائيل، ولا يخلو أي مهرجان للعود من أغانيها.