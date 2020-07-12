|
نجل نتنياهو يسخر من تسمية شارع بحيفا باسم أم كلثوم
وطنا اليوم-عمان:تهكم يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على قرار تسمية أحد شوارع حيفا باسم المطربة المصرية الشهيرة، أم كلثوم.
وأشار حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، إلى أن بلدية حيفا رأت أن أم كلثوم تعد من أعظم مطربات العالم العربي، ومن المهم تسمية شارع باسمها في مدينة تشكل نموذجا للتعايش بين عرب ويهود.
وكان رئيس بلدية أورشليم القدس قد سمى شارعا على اسم الفنانة الراحلة، التي شغف بها الكثيرون في إسرائيل، ولا يخلو أي مهرجان للعود من أغانيها.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|