الرئيسية | منوعات ميامى تفرض عقوبات صارمة لمخالفى ارتداء الكمامات

وطنا اليوم-عمان:فرضت مدينة ميامى الأمريكية عقوبات صارمة لمخالفى ارتداء الكمامات، تبدأ بـ 50 دولارا، بعد تفشي فيروس كورونا.

في محاولة لوقف تفشى الفيروس التاجى، وضعت ولاية ميامى العديد من الإجراءات الصارمة على الأشخاص الذين لا يرتدون كمامة الوجه فى الأماكن العامة، وسمح مفوضو ميامي لموظفة المدينة ببدء إصدار مخالفات مدنية، على من لا يرتدون الكمامات في الأماكن العامة.

وبحسب موقع قناة local10، سيصدر ضد المخالفون تحذيرا شفهيا أولا، وفى المخالفة الثانية سيتم فرض غرامة قدرها 50 دولارًا، وتكرار الأمر للمرة الثالثة، سيمثل المخالف أمام المحكمة لإمكانية فرض غرامات إضافية.

قال آرت نورييجا، مدير المدينة: "إن المخالفات المدنية التى تمت الموافقة عليها اليوم، قد تحد من الوضع الخطير الذى نجد أنفسنا فيه"، وسيقوم ضباط إدارة شرطة ميامى وإدارة شؤون تطبيق القانون بإصدار مخالفات مدنية للأفراد والممتلكات.

يتم إعفاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين أو الأشخاص الذين يمارسون الرياضة خارج المنزل أو يقومون بأعمال فى الهواء الطلق، ولكن يجب عليهم ممارسة التباعد الاجتماعى الذي لا يقل عن 6 أقدام.

كما يشمل الإعفاء الأشخاص الذين يأكلون أو يشربون والذين يعانون من حالة طبية أو إعاقة والذين لا يستطيعون ارتداء قناع الوجه يتم إعفاؤهم أيضًا.

يشمل الإعفاء أيضًا الأشخاص الذين يتواصلون مع شخص ضعاف السمع ويحتاج إلى قراءة الشفاه.

وقال نورييجا إن الضباط سيوفرون أيضا أقنعة وجه مجانية لمن ليس لديهم واحدة.

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