فتاة تحدّت فيروس كورونا فلقيت مصيرًا مأساويا

وطنا اليوم-عمان:ما يزال الكثيرون حول العالم يعتقدون ان فيروس كورونا مجرد خدعة او مؤامرة تُحاك في الخفاء ولكن بعضهم يتمادى فيتحدى الفيروس ليفقد حياته بعد ذلك تماما كما حدث لشابة امريكية في الثلاثين من عمرها توفيت بعد ارتيادها واحدة من "حفلات كوفيد"، وهي حفلات صاخبة يقوم بها شباب "لتحدي الفيروس"، متجاهلين أبسط الإرشادات الوقائية، في خطوة أثارت حالة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وانتشرت "حفلات كوفيد"، بحجة "تحدي الفيروس الخطير بالانتقال إليهم"، مما أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات، التي كانت خطيرة في بعض الأحيان.

وقبل وفاتها، اعترفت المريضة للمرضين في مستشفى ميثوديست بسان أنطونيو في ولاية تكساس الأميركية، بأنها "ارتكبت خطأ باعتقادها أن الفيروس مجرد خدعة".

وقالت مديرة المستشفى، جين أبليبي، إن المريضة أوضحت أن الحفل نظمه شخص مصاب بالفيروس التاجي، مشيرة إلى أن فكرة الحفل، هي أن يجتمع الناس لمعرفة ما إذا كان الفيروس حقيقيا، وما إذا كان هناك مصاب بين المجتمعين.

وحذرت الطبيبة من خطورة مثل هذه الحفلات أو التجمعات، مشددة على أن فيروس كورونا قادر على الانتقال إلى الجميع.

ونوهت أبليبي إلى أن مستشفاها يشهد ارتفاعا كبيرا في الإصابات، لدى الشباب في العشرينيات والثلاثينيات من العمر، مؤكدة أن بعض الحالات تكون "خطيرة جدا وشديدة السوء"، وفق ما ذكر موقع "إيه بي سي" نيوز.