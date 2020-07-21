الرئيسية | منوعات مفاجأة مدوية بجريمة قتل فنانة مصرية لزوجها قد تنال على إثرها البراءة

وطنا اليوم-عمان:فجر محامي الفنانة المصرية عبير بيبرس التي أقدمت على قتل زوجها داخل منزلهما في البساتين، واعترفت بفعلتها أمام المباحث، مفاجأة جديدة في القضية.

وقال أحمد حمزة البحقيري محامي الفنانة إن عبير تزوجت من عمرو سيد وهو صاحب شركة مقاولات منذ 8 شهور ، وبعد مرور فترة بسيطة، بدأت المشكلات تدب بينهما.

وأضاف أن الزوج كان دائم التعدي عليها وضربها وإهانتها بحسب العربية.

وأضاف أنه في يوم الحادث وقعت مشاجرة بين الطرفين، وانهال الزوج على زوجته بالضرب وخلال ذلك تحطم زجاج مكتبه، وسقط على قطع الزجاج المتناثرة أرضا، وسالت منه الدماء، مشيرا إلى أنه صرخ مستغيثا بزوجته التي تناست ما حدث، وطلبت سيارة الإسعاف ورافقته إلى المستشفى، وهو ما أكدته الفنانة في أقوالها وأيدته شهادة الخادمة.

وذكر المحامي أن الزوج توفي عقب وصوله إلى المستشفى، وأكد الأطباء أن وفاته ناجمة عن أزمة قلبية، مؤكدا أنه طلب تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وإثبات براءة الفنانة من قتله.

وكانت النيابة العامة في مصر قد قررت حبس الفنانة عبير بيبرس على ذمة التحقيقات، وذلك بعد توجيه اتهامات لها بقتل زوجها خلال شجار بينهما في منزلهما.

وتلقت أجهزة الأمن المصرية بلاغا بوقوع مشاجرة في شقة تمتلكها الفنانة عبير بيبرس وسماع أصوات صراخ، ثم وصول سيارة إسعاف نقلت الزوج إلى المستشفى وتوفي فور وصوله.

واعترفت الفنانة أن مشاجرة نشبت بينها وبين زوجها انهال على إثرها بالصفع على وجهها، مضيفة أنه سقط على الأرض غارقا في دمائه وتم نقله إلى المستشفى.

وخلال التحقيقات، اعترفت الفنانة أن زوجها كان يداوم على إهانتها وضربها، وأن حياتها معه تحولت إلى جحيم.

وعبير بيبرس فنانة شابة بدأت رحلتها الفنية في العام 2014 من خلال مشاركتها في المسلسل الكوميدي "إلسع وفلسع".

شاركت في مسلسل "شلة نصابين"، مع عبدالله مشرف، وائل علاء، أحمد صيام، وميار الببلاوي، كما شاركت في فيلم "مشروع ميت".

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر