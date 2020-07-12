الصلاة في مسجد آيا صوفيا تقام باتجاه القبلتين القدس ومكة المكرمه.

وطنا اليوم - تنقل وطنا اليوم سرد حقائق تاريخية اوردها الدبلوماسي والأكاديمي ياسين الرواشدة الذي قال:

بأن القصه الحقيقيه لانتقال ملكية ايا صوفيا من البيزنطيين الى السلطان محمد٢ الفاتح..هو ان الكنيسه هي ملك للامبراطور و ليس للرهبان( الرهبان عادة لا يتملكو ). و بعد مقتل الامبراطور سارع البطريرك للسلطلن طالبا ان يتسلم مفاتيح الكنيسه ويتصرف فيها كما يريد شرط ان يحميها من التدمير او الحرق..لانه خاف ان يقوم الجنود الشرسين باحراق او تدمير المبنى..وتسلم المفاتيح. لكن السلطان اراد ان تكون الكنيسة ملكا له فقام بطلب تنازل خطي وقدم تعويضا ماليا سخيا...اي ان البطريرك حينها اراد ضمان بقاء المبنى و وموجوداتها الثمينه والنادره..حيث اشترط بقاء كل شيء في مكانه. ولتتحول الى معبد اسلامي. خصوصا وان عدد البيزنطيين قد تناقص بهروبهم من القسطنطينيه الى خارجها في ارض اليونان.

الذي حصل انه جرى مع الزمن( ستماية سنه) من حكم العثمانيين تغيير على المبنى حيث تم بناء اربع ماذن وتوسيع للمبنى واضافة مبان وملاحق.. وقباب..ليصبح شكلا خارجيا و داخلبا تقريبا مسجدا.مع الاختفاظ بالايقونات والرسوم وللسيده العذراء والسيد المسيح التي جرى تغطيتها فقط وليس اتلافها ..طيلة السنين الماضيه....الرئيس اتاتورك المعروف بعدائه للاديان .حول المبنى الى متحف اسلامي.. و خلال السنين الاخيرة زادت المطااب باعادة المبنى الى ما كان عليه.. كمسجد . اول طلب تقدم به مجموعه من الف مواطن كان عام 2012.تبعه مطااب متعدده.. والان تحول الطلب للمحكمه.. اردوغان سياسي ماكر و شعبوي اراد استخدام الموضوع الذي يشكل لغالبية واسعه من الاتراك ارثا مهما جدا.. كان القرار متوقعا.. الان قالو انه سينفذ في 24 يوليو .وقال القرار" ان الزيارات سوف تستمر" كيف تستمر.؟ هل سيعني ان الصلاة ستقتصر على يوم الجمعه فقط وبقية الايام للزيارة او ان الزيارات سيحددوها في ساعات ما بين الصلوات وكيف؟. لا نعلم.