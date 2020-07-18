الرئيسية | منوعات شاهدوا: ممرض يغني لمرضى كورونا يتحول إلى نجم

وطنا اليوم-عمان:تحول ممرض عراقي في خط الدفاع الأول لمكافحة وباء كورونا" إلى نجم شعبي بعد انتشار مجموعة من الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي وهو يغني بصوته الجميل لمرضى " كورونا" في إحدى المستشفيات العراقية.

فيديوهات الممرض العراقي انتشرت على نطاق واسع ونالت الكثير من الإعجاب والتشجيع، لكن الفيديو الذي أثار تفاعل الناس كان رعايته وغنائه لسيدة عراقية كبيرة في السن وهو يغني لها "يا أمي يا أم الوفاء يا طيف من الجنة" الشهيرة للمطرب العراقي سعدون جابر أثناء تواجده مع سيدة مسنة.

وتعم الممرض الاحتفاء بأمومتها والتعبير الصادق عن حبه وتقديره الكبير لها وكأنها والدته ودورها العظيم في تربية الأجيال، مما جعلها تتفاعل معه بالغناء وتوجه له عبارات الشكر بحركة يد ممتنة.

ومنحت وزارة الصحة العراقية شهادة تقديرية الى معاون مختبر محمد كريم العامل في مستشفى الموانئ التعليمي لجهوده وتعامله الإنساني مع مرضى كورونا.





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