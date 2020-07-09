الرئيسية | منوعات انستغرام يعتذر من عارضة الأزياء العالمية الفلسطينية بيلا حديد

وطنا اليوم-عمان:اعتذر إنستغرام من عارضة الأزياء الأمريكية الفلسطينية بيلا حديد، بعد أن اتهمتها المنصة بـ "التنمر"، وقامت بحذف قصة بيلا التي شاركتها عبر حسابها الرسمي، والتي ظهرت فيها صورة لجواز سفر منتهي الصلاحية خاص بوالدها، والذي ذكر فيه أن مسقط رأسه هو فلسطين.

وشاركت عارضة البالغة من العمر 23 عاماً، صورة خلال نهاية الأسبوع الماضي وكتبت بيلا حديد عليها: "فلسطين، مسقط رأس بابا".

وقالت بيلا حديد إن انستغرام قامت بحذف قصتها على انستغرام: "كل ما قلته" أبي ومسقط رأسه - فلسطين "بصورة جواز سفره الأمريكي".

وتابعت بيلا: "إنستغرام، في أي جزء بالضبط من كوني فخورة بوالدي ومسقط رأسه فلسطين تعدّونه تنمرا، أو مضايقة، أو تعريا جنسيا؟".

وأصرت بيلا على نشر الصورة مرة أخرى عبر "انستغرام"، وعلقت: "ينبغي للجميع أن يستطيعوا نشر أين ولدوا آباؤهم وأمهاتهم اليوم! ذكرهم بمدى فخرك بالمكان الذي جئت منه!".

وقال متحدث باسم فيسبوك "لحماية خصوصية مجتمعنا، لا نسمح بنشر معلومات شخصية مثل أرقام جوازات السفر على الانستغرام. في مثل هذه الحالة، تم حجب رقم جواز السفر لذلك لا يجب إزالة هذا المحتوى. لقد استعدنا المحتوى واعتذرنا لـ بيلا على هذا الخطأ."

أعادت جيجي حديد نشر قصة أختها على انستغرام في ملفها الشخصي في عرض دعم مع صورة "GIF" تقول: "فخور". أعاد محمد ، 71 عامًا ، نشر قصة انستغرام لابنته.











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