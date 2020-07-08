فيديو صادم يوثق قتل شرطي أمريكي لرجل لاتيني داخل سيارته

وطنا اليوم-عمان:وثق مقطع مصور لحظة قتل شرطي أمريكي رجلا من أصول لاتينية أثناء تواجده داخل سيارته، في مدينة فونيكس بولاية أريزونا، عبر إطلاق النار عليه من مسافة قريبة.

وأثار المقطع غضبا واسعا، فيما قالت الشرطة إن الشخص المعني، وهو "جيمس غارسيا"، متهم بالاعتداء بالطعن على شخص في المنطقة قبل أيام، وأن الأخير اتصل للتبليغ بتواجده في ذلك المكان.

وأضافت الشرطة، في مقطع فيديو نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الشرطي اضطر لإطلاق النار بعد أن رفع مسدسه ورفض إنزاله.

لكن عضو مجلس المدينة، كارلوس غارسيا، رفض رواية الشرطة، قائلا، عبر فيسبوك: "أصدرت الشرطة بيانا سابقا لأوانه تتحدث فيه عن حقائق حول القضية. ولكن لا يمكننا السماح بتبني مثل هذه الروايات الخادعة من أقسام (شرطة) عنيفة. نحن نتمسك بالدعوة لإجراء تحقيقات مستقلة في حالة إطلاق النار من الضباط".

وتعيد الحادثة إلى الأذهان مقتل جورج فلويد، ذو الأصول الأفريقية، في 25 مايو/أيار الماضي، أثناء تثبيته على الأرض بغية اعتقاله، حيث قام الشرطي "ديريك تشوفين" بالضغط على عنقه بركبته لمنعه من الحركة لنحو تسعة دقائق، تسببت بوفاته.

واندلعت على إثر مقتل فلويد الاحتجاجات في أرجاء الولايات المتحدة وخارجها.







