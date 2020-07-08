إيطاليات يتظاهرن بفساتين الزفاف اعتراضاً على تأخير حفلاتهن

وطنا اليوم-عمان:شهدت العاصمة الإيطالية روما، الثلاثاء 7 يوليو/تموز 2020، احتجاجاً لافتاً للأنظار قامت به فتيات مقبلات على الزواج؛ تنديداً بالقيود المفروضة جراء فيروس كورونا.

إذ شارك في التظاهرة أمام "نافورة تريفي" الشهيرة في روما، نحو 20 من الفتيات ومنظمي حفلات الزفاف، وارتدت المشاركات فساتين زفاف وحملن لافتات كتبن عليها عبارات من قبيل "90% من الأعراس تأجلت إلى 2021″، و"دمرتم حفلات الزفاف"، و"أبواب الكنائس مغلقة أمام الأعراس"، و"حلم مقيد بالتدابير".

غابرييللا أونغارو أعربت عن استيائها من القيود التي أدت إلى تأجيل حفل زفافها، فيما قالت ماريا كاستالو إنهن يقمن بالاحتجاج ضد الدولة؛ لأنها لم تقف إلى جانبهن في هذه المرحلة.

ولفتت إلى أنهن اضطررن لإلغاء أو تأجيل حفلات زفافهن، بسبب التدابير المتخذة.

في حين قالت متظاهرة أخرى إن الأعراس التي تقام مع ارتداء الكمامات ليست كحفلات الزفاف المعتادة، وأبدت رفضها لهذه الطريقة.

بدوره قال لوسيانو بوليلو، رئيس جمعية الزفاف والهدايا التي دعت للتظاهرة، إنه تم تنظيم 219 ألف حفل زفاف في 2019، في حين بقي العدد بحدود 8 آلاف، منذ مطلع العام الجاري.

كما لفتت المتظاهرات إلى أنهن يطلبن من الحكومة تقديم الدعم لهن، كما أشرن إلى أن قرابة 500 ألف شخص يعملون في هذا القطاع، عرضة للتداعيات السلبية للقيود.