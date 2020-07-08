الرئيسية | منوعات صورة مثيرة .. استخدمت لولباً لمنع الحمل فخرج طفلها ممسكاً به

وطنا اليوم-عمان:أظهرت صور التقطها اختصاصي توليد يُدعى تران فيت فونغ داخل مستشفى هاي فونغ الدولي في فيتنام، رضيعاً حديث الولادة ممسكاً بلولب لمنع الحمل استخدمته والدته في محاولة فاشلة كي لا تحمل.

الرضيع يمسك باللولب: حسب تقرير لصحيفة The Daily Mail البريطانية، فإن والدة الرضيع، ذات الأربعة وثلاثين عاماً، ولديها طفلان آخران بالفعل، قد ركبت الجهاز الذي يوضع داخل الرحم قبل عامين.

بينما خرج الجهاز من رحمها في وقت الولادة نفسه، لكن كانت المفارقة أن الرضيع وُلِد ممسكاً باللولب، وفقاً لصحيفة VN Express الإلكترونية الفيتنامية.

كما قال فونغ: "بعد الولادة، اعتقدت أن إمساكه بالجهاز كان أمراً مثيراً للاهتمام، لذلك التقط الصورة. لم أفكر مطلقاً أنها ستتلقى هذا الكمّ الكبير من الانتباه".

وُلِد بصحة جيدة: أضاف فونغ أيضاً أن اللولب الرحمي ربما فشل في منع حدوث ولادة لأنه تحرك من مكانه الأصلي.

تُظهر صورتان، نُشرتا على صفحة المستشفى بموقع فيسبوك، الرضيع الذي وُلِد وعيناه مغلقتان بينما يمسك اللولب الرحمي. وفي صورة أخرى، يمكن رؤية اللولب موضوعاً إلى جانب الطفل.

يعمل اللولب على منع الحمل عن طريق إطلاقه إما النحاس أو الهرمونات عقب تثبيته بالرحم لمنع الحيوان المنوي من تخصيب أي بويضات.

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