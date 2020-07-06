الرئيسية | منوعات ابتكار طريقة لـ"تنقيط" العروسين في ظل كورونا بتركيا

وطنا اليوم-عمان:ابتكر مدير إحدى صالات الأفراح التركية، طريقة لتقديم النقوط للعروسين، مع مراعاة التدابير الوقائية من فيروس كورونا.

ففي حفل زفاف العروسين، يونس إمره، وأزغي أوصلانماز، بولاية "قره بوك"، الأحد، فوجئ المدعوون، عند إحضار مجسمين للعروسين، لكي يعلق الضيوف عليها النقوط (الهدايا من الحلي والمال) .

وفي تصريح للصحفيين، قال مدير صالة الأفراح أرسين أصلان، إن الصالة بدأت بتنظيم واستقبال حفلات الزفاف اعتبارا من 1 تموز/ يوليو، بعد توقف استمر لشهور بسبب كورونا.

وأضاف أصلان: "امتثالا للتدابير، منعنا الاحتكاك المباشر بين العروسين وبين المدعوين، كانت الفكرة وضع صندوق للنقوط، ولكن فكرنا بطريقة أفضل هي وضع مجسمين للعروسين".

ولفت أصلان إلى أنّ صالة الأفراح تستوعب ألف شخص، إلا أنهم خفضوا العدد إلى 300 مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي.

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