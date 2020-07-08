الرئيسية | منوعات بيان من الأمن اللبناني حول جريمة اغتصاب الطفل السوري

وطنا اليوم-عمان:اصدر الأمن العام اللبناني، بياناً حول "جريمة اغتصاب الطفل السوري" التي هزت العالم العربي، وسط غضب عارم ومطالبات لمحاسبة فورية للمتورطين.

وقال الامن العام اللبناني في بيان له عبر موقعه الالكتروني: " انه تم تحديد هوية الضحية وهو سوري الجنسية من مواليد العام 2007، حيث أفاد أنه ومنذ حوالي السنتين وخلال عمله في معصرة للزيتون أقدم /8/ اشخاص من الجنسية اللبنانية من مواليد (1977، 1981، 1998، 1999، 2000 و2002)، على التحرش الجنسي به وممارسة أفعال منافية للحشمة معه".

وأضاف :"باستماع والدته، اتخذت صفة الادعاء الشخصي بحق المشتبه بهم بجرم اغتصاب وتحرش جنسي، كما جرى عرض القاصر على لجنة طبية شرعية".

وأِشار البيان الى أن قوى الامن الداخلي تمكنت من توقيف أحد المشتبه بهم، حيث أودع الموقوف مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، وتم تعميم بلاغات بحث وتحر بحق المتورطين، بناء على اشارة القضاء المختص.

وكان قد تصدر وسم (هاشتاغ) "العدالة للطفل السوري"، مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي وتحديدا في لبنان، للمطالبة بإيقاع أشد العقوبات بحق ثلاثة شبان لبنانيين اغتصبوا طفلا سوريا بطريقة مروعة.

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