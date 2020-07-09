الرئيسية | منوعات مصر: 100 جنيه ضريبة راديو السيارة.. ومغردون: فاضل ضريبة الهوا

وطنا اليوم-عمان:وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ويترأسها حسين عيسى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

ويقضي المشروع الجديد بأن يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة، رسما سنويا قدره 100 جنيه، يُدفع عند سداد أي ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة.

ولاقى القرار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، واعتبره بعض المدونين استمرارا لسياسة الدولة المصرية في استغلال المواطنين ماديا، وأن زيادة الضريبة من 140 قرشًا إلى 100 جنيه، أمر غير مقبول.

وقال مغردون إن المتبقي أن تُفرض ضرائب على الهواء الذي يتنفسه المواطنون، مؤكدين أن الأمر غير مستبعد في ظل السياسة الحكومية الحالية.

جدير بالذكر أن المشروع عُرض على مجلس الشعب، عام 2016؛ ليواجه موجة انتقادات واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتراجع عنه السلطات مؤقتًا.

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