الرئيسية | منوعات عربي رفض والداه تزويجه فأشعل فيهما النيران

وطنا اليوم-عمان:أقدم شاب مصري على إشعال النار في جسد والديه لرفضهما زواجه من إحدى الفتيات، مما نتج عنه وفاة الأم وإصابة الأب باختناق وحروق خطيرة.

وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن الإسكندرية بشمال مصر، بلاغاً من أحد المستشفيات يفيد بوصول سيدة في نهاية الخمسينيات مصابة بحروق خطيرة من الدرجة الثالثة أدت إلى هبوط حاد في الدورة الدموية ووفاتها، بحسب ما أوردته وسائل إعلام مصرية.

وكشفت التحقيقات أن وراء الواقعة، نجل الضحيتان، بهدف الانتقام منهما لرفضهما زواجه من إحدي الفتيات، حيث قام بسكب البنزين وإضرام النيران في الشقة أثناء نومهما بمنطقة اللبان غرب الإسكندرية.

وبالفحص تبين نشوب حريق بالشقة، ما أسفر عن احتراق محتوياتها بالكامل وإصابة المدعو"ش. م" 60 عاما سمكري سيارات ووفاة وزوجته المدعوة " ن.م" ربة منزل.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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