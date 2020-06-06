شاهدوا : ممثل يدعو اللبنانيين للتعود على أكل القمامة

وطنا اليوم-عمان:تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للممثّل اللبناني ميشال أبو سليمان، ظهر فيه وهو يأكل من القمامة، تجسيداً للوضع الذي وصل اليه المواطن اللبناني.

وتوجّه أبو سليمان الى المواطنين قائلاً: "هل تتساءلون إن كان ميشال أبو سليمان يأكل من القمامة؟ نعم، يجب أن نتعوّد على الأكل من القمامة فاذا لم ننزل الى الثورة للمطالبة بحقوقنا سنأكل جميعنا من القمامة بعد 8 أشهر".



