الصحة المصرية تتهم نجل ماما سناء بتعريض الآخرين للخطر‎

وطنا اليوم-عمان:حررت السلطات الصحية في مصر اليوم الأربعاء، محضرا رسميا ضد الابن الأصغر لليوتيوبر الشهيرة ”ماما سناء“، تتهمه بعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالعزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد -19“.

وأشار المحضر إلى أن الشاب شادي أحمد شاكر، نجل اليوتيوبر الراحلة؛ صور فيديو بجوار شقيقه دون إجراء العزل المنزلي في غرفة منفصلة، بناء على التعليمات التي وقع عليها، وكذلك عدم ارتدائه وسائل الوقاية، ما يعرض الآخرين لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وفي السياق نفسه أكد مدير الإدارة الصحية في كفر الدوار في محافظة البحيرة المصرية (محل الواقعة) الدكتور مصطفى حنيش، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لشروط العزل المنزلي؛ وذلك حماية للمجتمع من انتشار فيروس كورونا.

ولفت حنيش، إلى أن نجل اليوتيوبر الراحلة ادعى على غير الحقيقة عدم إصابته بكورونا، رغم أن كل الأدلة تثبت عكس ذلك، منها نتيجة فحصه الطبي التي أثبتت إيجابية حمله الفيروس، وكذلك توقيعه إقرارا داخل مستشفى الحجر الصحي بكفر الدوار بالالتزام بشروط العزل المنزلي.

وشدد على متابعة كافة المصابين بفيروس كورونا الذين خضعوا لبرنامج العزل المنزلي الذي أقرته وزارة الصحة، والذي يتضمن متابعة علاج المصابين بشكل يومي وتقديم المشورة الطبية اللازمة والتنسيق مع مستشفيات العزل الصحي لنقلهم إليها في حال تدهور صحتهم.

كانت أسرة اليوتيوبر الراحلة ”ماما سناء“ قد اتهمت أطباء مستشفى مبرة كفر الدوار في البحيرة، بالإهمال والتقصير في رعايتها خلال وجودها في المستشفى ما أدى إلى وفاتها.