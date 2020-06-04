 وطنا نيوز -الصحة العالمية تستعين بمستر بين لمكافحة كورونا
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الصحة العالمية تستعين بمستر بين لمكافحة كورونا
التاريخ : 23-06-2020 03:39:28 المشاهدات: 1357

وطنا اليوم-عمان:استعانت منظمة الصحة العالمية بشخصية النجم الشهير، روان أتكنستون، المعروف بـ "مستر بين"، لصياغة إعلان ترويجي هدفه تذكير الناس بسبل الوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

ويظهر أتكنستون في الإعلان على هيئة شخصية كرتونية تستعرض قائمة من النصائح التي تهم الناس في زمن تفشي "الوباء القاتل"، وتذكر بضرورة غسل الأيدي باستمرار وعدم لمس الوجه إن لم تكن الأيدي نظيفة، والحفاظ على التباعد الجسدي عن الآخرين لمسافة متر واحد على الأقل، وإظهار اللطف تجاه الجيران، واستدعاء الطبيب في حال لاحظ الشخص بعض الأعراض التي قد تدل على المرض.

وارتأت منظمة الصحة العالمية ضرورة إنتاج هذا الإعلان في الوقت الذي يستمر فيه ارتفاع أعداد الإصابات بعدوى "COVID-19"، واشتركت في إنتاجه مع منظمة Project Everyone الإعلامية غير الربحية وشركة Tiger Aspect Productions البريطانية للإنتاج.

وحول هذا الموضوع قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: " COVID-19 يؤثر على جميع مناحي الحياة البشرية، ولذلك ثمة حاجة إلى استخدام جميع الأدوات والمنصات المتاحة للمشاركة بالمعلومات التي تنقذ حياة الناس حول العالم.. أنا ممتن لدعم الفريق الذي يقف وراء (مستر بين) لتقديم الصوت والمواهب من أجل إسداء النصائح المهمة حول التباعد البدني والنظافة وتحديد الأعراض".


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