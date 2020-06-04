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الصحة العالمية تستعين بمستر بين لمكافحة كورونا
وطنا اليوم-عمان:استعانت منظمة الصحة العالمية بشخصية النجم الشهير، روان أتكنستون، المعروف بـ "مستر بين"، لصياغة إعلان ترويجي هدفه تذكير الناس بسبل الوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".
وارتأت منظمة الصحة العالمية ضرورة إنتاج هذا الإعلان في الوقت الذي يستمر فيه ارتفاع أعداد الإصابات بعدوى "COVID-19"، واشتركت في إنتاجه مع منظمة Project Everyone الإعلامية غير الربحية وشركة Tiger Aspect Productions البريطانية للإنتاج.
وحول هذا الموضوع قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: " COVID-19 يؤثر على جميع مناحي الحياة البشرية، ولذلك ثمة حاجة إلى استخدام جميع الأدوات والمنصات المتاحة للمشاركة بالمعلومات التي تنقذ حياة الناس حول العالم.. أنا ممتن لدعم الفريق الذي يقف وراء (مستر بين) لتقديم الصوت والمواهب من أجل إسداء النصائح المهمة حول التباعد البدني والنظافة وتحديد الأعراض".
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