فيديو إباحي مصري يثير الجدل والأمن يكشف التفاصيل

وطنا اليوم-عمان:كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في مصر عن تفاصيل جديدة في حادث ضبط سيدة متورطة بتصوير أفلام إباحية، وبثها على مواقع إلكترونية.

وأكدت التحريات أنه عثر بحوزة السيدة على "لاب توب" يحتوي على صور جنسية، و12 مقطع فيديو تظهر فيها المتهمة وهي تمارس الجنس مع زوجها وآخرين، وتم تحريز المضبوطات قبل بثها على قناة إباحية، قام أحد المتهمين بإنشائها لبث تلك المقاطع عليها.

وأضافت التحريات والتحقيقات أن المتهمة عثر معها على مواد مخدرة، وتم تحريز هاتفها المحمول، وعرضها على النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت حبسها على ذمة التحقيقات.

وكانت الشرطة قد تمكنت من ضبط زوج المتهمة وشاب آخر، عقب تداول مقطع جنسي له هو وزوجته.

ورصدت الأجهزة المختصة مقطع فيديو تضمن ظهور سيدة ورجل يمارسان الجنس، وبجوارهما أحد الأشخاص يرتدي ملابسه ويقوم بالتصوير، تبين بعدها أنه زوجها ويطلب منها أن تنظر إلى الكاميرا ويوجه رسالة إليها قائلا: "اعملي باي باي يا جهاد لجمهورك".

المصدر: الوطن