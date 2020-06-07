الرئيسية | منوعات كسوف نادر للشمس في الدول العربية لم يحدث منذ 38 عاما

وطنا اليوم-عمان:قال مركز الفلك الدولي إن المنطقة العربية ستشهد كسوفا جزئيا للشمس الأحد القادم، يشاهد من جميع الدول العربية ما عدا معظم المملكة المغربية ومعظم موريتانيا.

وقال المركز إن الكسوف سيشاهد بشكل حلقي من أجزاء من السودان واليمن والسعودية وسلطنة عمان.

ووفق المركز "يحدث الكسوف الحلقي للشمس عندما يقع القمر بين الأرض والشمس ويكون قطره الظاهري أصغر من قطر الشمس الظاهري بقليل، فيحجب الشمس ويبقى منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة مضيئة، ولذلك يسمي بالكسوف الحلقي".

وأضاف أن المناطق التي ستشاهد الكسوف الحلقي تقع داخل شريط ضيق يبدأ من جنوب السودان ويكون عرضه هناك 65 كيلومترا ويتجه شرقا ويستمر بالتناقص ليمر فوق اليمن ثم السعودية ثم سلطنة عمان، ويصبح عرضه في شرق السلطنة 33 كيلومتر فقط".

وأشار المركز أنه في الوقت الذي تشهد أجزاء من هذه الدول كسوفا حلقيا، فإن باقي أجزائها وباقي الدول العربية ستشهده ككسوف جزئي.

وقال المركز إنه سيقوم ببث حي ومباشر لوقائع الكسوف من مدينة أبوظبي من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الحادية عشرة ظهرا بتوقيت الإمارات.

وأضاف المركز أن المناطق التي ستشهد الكسوف الحلقي ستتمكن من رؤية ومتابعة ظواهر نادرة ومميزة، مشيرا إلى أن عند اكتمال ونهاية الكسوف الحلقي يمكن رؤية ظاهرة تسمى حبيبات بيلي، وهي ظاهرة تصبح خلالها حواف القمر ليست حادة بل عبارة عن تعرجات ونتوءات بسبب جبال ووديان القمر التي تقع على حافته.

ويتصادف حدوث الكسوف هذا العام مع يوم الانقلاب الصيفي وهو أمر نادر لم يحدث منذ عام 1982.

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