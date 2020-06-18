الرئيسية | منوعات دراسة خطيرة حول المصابين بفيروس كورونا دون أعراض

وطنا اليوم-عمان:أعلن معهد سكريبس للأبحاث الأمريكي، عن دراسة جديدة تقول إن نصف مرضى فيروس كورونا الذين لم تظهر عليهم أي أعراض للمرض، قد يعانون من الإصابة بتلف في الرئة دون أن يشعروا بذلك، وفقاً لصحيفة ديلي ميل.

وبين الباحثون، الذين حللوا بيانات المصابين بفيروس كورونا حول العالم، أن ما يصل إلى 45 % من الأشخاص المصابين بكوفيد-19 لا تظهر عليهم أي أعراض للفيروس.

كما وجدوا أن الأشعة المقطعية أظهرت أن أكثر من نصف المرضى الذين لا تظهر عليهم الأعراض يعانون من تلف رئوي خطير.

وقال الباحثون إن النتائج تقدم دليلاً على أن أولئك الذين لم تظهر عليهم الأعراض لعبوا دورًا مهمًا في نشر الفيروس، وأوصت الدراسة بأهمية زيادة اختبارات الفيروس وتتبع الاتصال.

وأوضح الدكتور إريك توبول أستاذ الطب الجزيئي في المعهد أن "الانتشار الصامت للفيروس يجعل السيطرة عليه أكثر صعوبة"، مضيفا أن "مراجعتنا تبرز حقًا أهمية الاختبار، واصطياد الفيروس بحاجه الى توسيع الشكبة التي يمكن أن تسيطر عليه وإلا سيستمر الفيروس في الهروب منا".

وفي الدراسة، التي نشرت في مجلة "حوليات الطب الباطني"، نظر الفريق في بيانات المصابين بالمرض من 16 مجموعة حول العالم.

وأكد الباحثون أن فيروس كورونا قد يؤثر على وظيفة الرئة حتى للأشخاص الذين لم تظهر عليهم الأعراض، ولكن هذا التأثير لا يظهر فوراً، لهذا شددوا على أهمية تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء أقنعة الوجه.

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