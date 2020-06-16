الرئيسية | منوعات شاهدوا : محفّظ مصري يتلو القرآن قبل لحظات من وفاته بكورونا

وطنا اليوم-عمان:تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر يوثق اللحظات الأخيرة في حياة محفظ القرآن المصري الشيخ عبدالعاطي عبدالجليل. وأظهر الفيديو الشيخ عبدالعاطي البالغ من العمر 86 عاما، حيث يعتبر من أشهر وأقدم محفظي القرآن بالأقصر، والذي يحفظ كتاب الله منذ أكثر من 60 سنة، وهو يتلو آيات من الذكر الحكيم في لحظاته الأخيرة قبل وفاته متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.





تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر