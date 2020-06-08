مقتل فلسطينية حامل على يد زوجها جراء تعرضها للضرب

وطنا اليوم-عمان:أعلن الطاقم الطبي في مستشفى "سوروكا" بالداخل المحتل، صباح الأحد، عن وفاة سيدة فلسطينية تدعى "ر.ك.ق" البالغة من العمر 28 عاما، من مدينة رهط في النقب المحتل.

وجاء الإعلان عن وفاة الفتاة بعد يومين من إصابتها بجرح خطيرة في اعتداء على يد زوجها، حيث رقدت بالمستشفى وهي فاقدة للوعي إثر إصابتها الخطيرة في الدماغ.

وبحسب هيئة البث العبرية "كان"، تعرضت قبل يومين للضرب من قبل زوجها ما أدى لوفاة جنينها، ولها ثلاثة أطفال آخرين.

وبهذه الجريمة، يرتفع ضحايا العنف والجريمة في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري 2020، إلى 35 ضحية.