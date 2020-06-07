الرئيسية | منوعات مطرب مصري يعلن وفاة أمه المشتبه بإصابتها بكورونا

وطنا اليوم-عمان:أعلن المطرب المصري، شيكو، وفاة والدته عدما مرت بأزمة صحية أدت إلى وفاتها في نهاية المطاف.

وبحسب ما ذكرت "العربية.نت"، فقد حاول المطرب المصري جاهداً طيلة الأيام الماضية أن يسعف والدته، بعدما ظهر في أكثر من بث مباشر عبر حساباته في مواقع التواصل، وهو يستغيث من أجل إنقاذ والدته.

وكانت والدته تعاني من التهاب رئوي وتم الاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وهو ما جعله يطلب من الجميع مساعدته في إيجاد مكان لها داخل أحد المستشفيات.

ورفضت المستشفيات استقبال والدة "شيكو"، وهو ما جعله يبكي في أكثر من بث مباشر، ويشتكي من الأسلوب الذي تمت معاملته به.

وتم توجيهه إلى أكثر من مستشفى، لكنه أكد في بث مباشر أن والدته لا تجد مكاناً شاغراً داخل الرعاية المركزة، مطالباً الجميع بمساعدتها والاتصال بأي مستشفى من أجل استقبالها، خاصةً أنها تعاني من أمراض مزمنة إلى جوار الاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ولم يمر سوى يومين على هذه الفيديوهات حتى أعلن المطرب، اليوم الأربعاء في بث مباشر، وفاة والدته. وظهر وهو يبكي قائلاً: "محدش يكلملي حد.. شكرا شكرا.. أمي ماتت".

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