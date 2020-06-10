الدحيح يتصدر مواقع التواصل ويثير جدلا حول أسباب توقفه

وطنا اليوم-عمان:تصدر هاشتاج "الدحيح"، قوائم الموضوعات الأكثر رواجًا عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد دقائق من إعلان مقدم برنامجه أحمد الغندور، عن توقفه بعد سلسلة من النجاحات التي قدمها.

وأعلن أحمد الغندور عن توقف برنامجه “الدحيح” بعد إعلان منصة AJ+ عربي توقفها عن عرض البرنامج و ذلك لأسباب إنتاجية وجاء البيان كالتالي:”متابعينا الأعزاء، لقد انتهي مشوارنا هذا معاً هنا.. خططنا الإنتاجية لا تسمح في المرحلة الحالية الصعبة التي يمر بها العالم والمؤسسات الإعلامية بالاستمرار في نشر برنامج الدحيح على كبريت.”

وجاء في البيان: "نعبّر عن الامتنان لأحمد الغندور و فريقه، و نتمنى له كل التوفيق والنجاح و التألق ولبرنامجه المميز الدحيح. نشكر متابعتكم من القلب، و ممتنون لاهتمامكم بمحتوانا و تفاعلكم الدائم و المتميز معنا".

جاء ذلك بعد حملة استهدفته واتهمته بسرقة محتوى حلقاته التي حققت ملايين المشاهدات تحت هاشتاغ "الدحيح حرامي"، لكن نبأ توقف البرنامج، الذي كان يندرج تحت تصنيف "تبسيط العلوم"، أثار جدلا كبيرا، وأثار حزن متابعي "اليوتيوبر" الشهير. و تصدر هاشتاج "#الدحيح" قائمة المواضيع الأكثر رواجاً على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد دقائق من الإعلان عم توقف البرنامج، حيث تفاعل المغردون مع الهاشتاج و أعربوا عن حزنهم الشديد جراء هذا القرار من خلال تعليقاتهم والتي كان بعضها كالتالي:”ما أظن كان في خبر محزن في السنة دي أكتر من إنه حلقات الدحيح حتوقف، والله هو كان مصبرنا"، " أعتقد إن الدحيح هيوقف فترة بسيطة وهايرجع تاني بإنتاج أعلى وببرنامج أسبوعي تليفزيوني"، "هتوحشنا ياغندور والله متطولش الغيبة"، "يادحيح والله العظيم ملهاش لازمة من غيرك إنت بتهزر صح”.لا يوجد سبيل سوى العودة مرة أخرى، وأظن أنها ستكون قريبا جدا"، "يعني إيه يوتيوب من غير الدحيح؟