الرئيسية | منوعات تسريب صور مراهقات يثير ضجة في مصر.. وعمرو أديب يعلق

وطنا اليوم-عمان:أثارت قناة على تطبيق التراسل الفوري (تلغرام) ضجة كبيرة، بعد نشرها صورًا جرى قرصنتها، خاصة بمراهقات يعشن في مدينة المنصورة بدلتا مصر.

يأتي هذا في وقت قالت وسائل إعلام محلية إن بعض الفتيات قد حررن بلاغات طلبن خلالها تدخل السلطات المصرية.

وعبر تويتر، تصاعدت وتيرة الانتقادات لمن يقف وراء تدشين القناة على التطبيق، الذي يستخدمه أكثر من 400 مليون شخص حول العالم.

وظهر هاشتاغ، اسمه "حوار التليجرام"، ضمن قائمة الموضوعات الأكثر تداولا على مستوى مصر، في الساعات الأخيرة.

ومن جانبه، علَق الإعلامي عمرو أديب على الواقعة، قائلا إن شخصًا "فاقد للشهامة والأخلاق تمكن من الوصول إلى حسابات البنات وجمعها، ثم دشن قناة على تليجرام يحمل اسم فتيات المنصورة".

ورفض أديب توجيه اللوم إلى الفتيات، لأنهن كن يحتفظن بهذه الصور في أماكن خاصة، مُضيفا أن هواتفهن تعرضت للاختراق.



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