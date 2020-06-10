وطنا اليوم-عمان:عبر مغردون سعوديون عن غضبهم الشديد، بعد قيام أحد المواطنين بالاعتداء على عامل آسيوي، بسبب "شماغ".

وأظهر فيديو أحد المواطنين وهو يترجل من سيارته ويتجه نحو عامل آسيوي عند صرافة في محطة وقود، ويعتدي عليه بالضرب؛ بسبب أن العامل يرتدي كمامة على شكل "شماغ".

واعتبر المعتدي أن العامل الوافد أساء لموروث الشعب السعودي عند ارتدائه الزي الرسمي للمواطنين على هيئة كمامة للوجه.

وطالب مغردون سعوديون بمعاقبة مواطنهم، وسجنه، معتبرين أن ما فعله "لا علاقة له بالوطنية".

وأوضح مغردون أن الشماغ لم يعرفه السعوديون سوى من عدة عقود فقط، وهو من صناعة إنجليزية، إضافة إلى أن كبريات شركات تصنيع الشماغات الحالية قامت بصناعة كمامات بالشكل ذاته.

وقال مغردون إن ما قام به هذا المواطن يأتي نتاج سلسلة من الخطابات العنصرية التي تغذيها حسابات عديدة في مواقع التواصل الاجتماعي.







