مقطوعة شعرية تقود رجلًا لمليون دولار مخبأة في جبال الروكي

وطنا اليوم-عمان:عثر رجل أمريكي على كنز بقيمة مليون دولار، بعدما فشل نحو 350 ألف شخص في الوصول له، وبعضهم لقي مصرعه ضمن مسابقة لصيد الكنوز؛ حيث كان مخبأ منذ سنوات في سلسلة جبال الروكي، في أمريكا الشمالية، ويشمل ذهب ومجوهرات وغيرها من المقتنيات الثمينة، حسب "فوكس نيوز".

وبحسب ما نقلت صحيفة "عاجل"، منذ 10 سنوات مضت، أعلن فورست فين، من ولاية نيو ميكسيكو الأمريكية، أنه خبأ صندوقًا من الكنوز في جبال الروكي، وأطلق مسابقة للبحث عن الكنز مقابل جائزة مغرية.

وأعلن فين يوم الأحد، أن رجلًا طلب عدم كشف هويته عثر على الكنز، وأرسل له صورة للصندوق لإثبات اكتشافه هذا.

وكان هدف فين من تصميم هذه المسابقة لصيد الكنوز هو رغبته في أن يترك ميراثًا له من بعده؛ حيث إنه اكتشف، في عام 1989، إصابته بالسرطان. كما أنه أراد من الشباب الخروج واكتشاف البرية وصمم من أجل ذلك مسابقة لصيد الكنوز.

وأوضح فين محتويات الصندوق، والذي يدعي أنه يضم قطعًا أثرية من العصر الكولومبي وذهب وعملات معدن أثرية وتماثيل اليشم الصينية وخواتم من الزمرد وغيرها.

وقال إن الكنز كان طيلة الوقت مخبأ تحت مظلة من النجوم في منطقة الغابات بجبال الروكي.

فين خبأ الكنز في العام 2010، وشارك مفاتيح تقود الباحث عن مكانه على الموقع الإلكتروني الخاص به وفي مقطوعة شعرية نشرها ضمن سيرته الذاتية المنشورة بعنوان: The Thrill of the Chase، وكانت هذه المقطوعة هي المفتاح الذي قاد للعثور على الكنز.

وأوضح فين أن ما يقرب من 350 ألف شخص حاولوا العثور على الكنز، بعضهم لقي مصرعه خلال البحث.

وأعلن الموقع الإلكتروني الخاص به انتهاء البحث، واضعا شارة برتقالية اللون تقول: "تم العثور على كنز فين في 2020.. البحث قد انتهى".