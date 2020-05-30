الرئيسية | منوعات بالتعاون مع المجلس الأردني للابنية الخضراء بلدية سحاب تقيم مؤتمر VTC

وطنا اليوم - بالتعاون مع المجلس الأردني للأبنية الخضراء تقيم بلدية سحاب مؤتمرا حول مشروع مسرع كفاءة الطاقة في بلدية سحاب ... وسيكون المؤتمر VTC اون لاين (عن بعد )... وسيكون من أبرز المتحدثين مندوب عن المجلس العالمي للأبنية الخضراء ومندوب عن مفوضية الأتحاد الأوروبي في الأردن ومتحدثين أخرين. وتنعقد الجلسة الأولى للمؤتمر في تمام الساعه الثانية عشرة من ظهر هذا اليوم الثلاثاء ... وتنعقد الجلسة الثانية في نفس التوقيت لليوم التالي يوم الأربعاء . وتعتبر بلدية سحاب هي البلدية الأولى التي تنظم للمجلس الأردني للأبنية الخضراء ... كما أنها البلدية الثانية بعد بلدية دبي التي تنظم للمجلس العالمي للأبنية الخضراء .... وتستفيد بلدية سحاب من هذا المؤتمر بالتشبيك مع مانحين جدد مهتمين بشؤون الطاقة ...









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