شاهدوا : متظاهرو أمريكا يحمون المسلمين لأداء الصلاة باحتجاجات نيويورك

وطنا اليوم-عمان:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس 4 يونيو/حزيران 2020، لقطات فيديو للحظة أداء العشرات من المسلمين الصلاة بنيويورك، حيث قام المتظاهرون بتشكيل جدار عازل بأجسادهم لحماية زملائهم المسلمين من الشرطة أثناء أدائهم صلاة العصر فى الشارع.

مقاطع الفيديو وثقت أداء عشرات المتظاهرين المسلمين لصلاة العصر أمام مركز باركليز فى مدينة نيويورك على هامش المظاهرات التى خرجت للتنديد بمقتل جورج فلويد، والعنصرية فى المجتمع الأمريكى، وبينما كان المسلمون يؤدون صلاتهم التف باقي المتظاهرين حولهم وشكلوا درعاً بشرياً لحمايتهم من رجال الشرطة المحيطين بهم، فيما وقف الجميع فى صمت وهدوء احتراماً لزملائهم حتى يتمكنوا من أداء الصلاة فى خشوع.

تفاعل مع الفيديو: الفيديو لاقى تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي اتفق العديد من المستخدمين على أنه دليل على تكاتف فئات المجتمع الأمريكى المختلفة دينياً وثقافياً واجتماعياً.

المستخدم arbaz قال في تعليق على الفيديو: "شكراً جزيلاً لكل الناس على دعمهم لنا، أشعر بالسعادة الآن، لأن الإنسانية لازالت على قيد الحياة في العالم".

فيما نشرت صفحة İmams online وأرفقته بتعليق قالت فيه: "المتظاهرون غير المسلمين يحيطون ويقيمون دائرة لحماية إخوانهم وأخواتهم في الصلاة".

حادثة فلويد: ويأتي هذا في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات وأعمال الشغب بعدة ولايات أمريكية على خلفية مقتل الشاب الأمريكي ذي الأصول الإفريقية جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية.

فيما دخلت الاحتجاجات الأمريكية، الخميس 4 يونيو/حزيران 2020، يومها العاشر على التوالي؛ للتنديد بالعنصرية بالتزامن مع مراسم دفن وتشييع فلويد والذي قتل على يد شرطي أبيض في مشهد مألوف في البلاد.

فيما بدأت فيه جامعة نورث سنترال بمدينة مينيابوليس الأمريكية مراسم تأبين لجورج فلويد.

ومن بين المشاركين في المراسم أفراد من أسرة فلويد والقس جيسي جاكسون وحاكم مينيسوتا تيم والتز والسيناتور عن ولاية مينيسوتا إيمي كلوبوشار ورئيس بلدية مينيابوليس جيكوب فراي، إلى جانب مئات الأشخاص الذين حضروا إلى جامعة نورث سنترال حيث تقام المراسم بوسط مينيابوليس.



