وطنا اليوم-عمان:تداولت عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالوا إنها ظهرت في إحدى حلقات مسلسل "سمبسون" الكرتوني الساخر، قبل سنوات، وتحاكي أحداث مقتل فلويد.

وتظهر في الصورة لافتة مرفوعة كتب عليها: "العدالة لجورج"، بينما يجثو شرطي على عنق رجل أسود، بملامح فلويد ولباسه.

وتزعم بعض المنشورات أن الصورة تعود لحلقة من حلقات المسلسل من التسعينيات. لكن الصورة يظهر عليها توقيع شخص يدعى "يوري بومو"، وقد ظهر حقيقة أنه من قام بتصميمها.

وفي 30 أيار/ مايو الماضي، نشر "بومو" الصورة عبر حسابه على "إنستغرام"، وهي من رسومه الخاصة، قائلا: "لطالما كانت عائلة سمبسون في طفولة الجميع، لذلك أعتقد أن الرسالة ستكون واضحة وقوية بما يكفي".